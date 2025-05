IndyCar, primo impegno a Indy con il GP di Indianapolis

Prima tappa importante di una lunga serie presso l’Indianapolis Motor Speedway per quanto riguarda la NTT IndyCar Series 2025. Manca sempre meno infatti al GP all’intero del road course che sorge nel catino di Speedway, appuntamento che precede di una settimana le qualifiche e di due week-end la tradizionale 500 Miglia che come sempre si terrà nel fine settimana del Memorial Day.

La pista è ben nota a tutti con 14 curve ed una metratura complessiva di 2.439 miles (3.925 km). Il disegno è sotto molti aspetti il medesimo che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1 o nel senso opposto il Motomondiale.

Il campione in carica Alex Palou (2023-2024) può segnare la storia di questo specifico evento nella giornata di sabato eguagliando i tre acuti del francese Simon Pagenaud (2019-2016-2014) e dell’australiano Will Power (2015, 2017, 2018).

Il primo non è più presente nel gruppo dopo lo spettacolare incidente del 2022 in quel di Mid-Ohio, mentre il #12 del Team Penske resta ancora regolarmente in azione nello schieramento. Nell’albo d’oro di questo evento compaiono anche l’americano Colton Herta e l’olandese Rinus VeeKay, rispettivamente a segno nel 2022 e nel 2021.

Come accaduto nella passata stagione sarà solo una la prova della IndyCar nel road course di Indianapolis. Ricordiamo infatti che in passato si sono corse due differenti gare, una a maggio ed una seconda manifestazione ad ottobre (con la 8h di Indy SRO America) oppure ad agosto (con la NASCAR Cup Series).