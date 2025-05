Hockey pista: Forte dei Marmi e Lodi approdano in semifinale, Bassano e Follonica vanno alla “Bella”

Dopo il Trissino, la Serie A1 di hockey pista “scopre” il nome di altre due semifinaliste nei suoi playoff scudetto 2024-2025.

Imponendosi infatti nella gara -2 delle rispettive serie, contro Sarzana e Valdagno, Forte dei Marmi e Lodi hanno staccato il pass per approdare fra le “Magnifiche 4” del massimo Campionato Italiano, dove andranno poi a scontrarsi.

I toscani si sono imposti addirittura per 1-8 in casa dei liguri, con 5 reti di Ambrosio, con i lombardi non da meno, capaci di infliggere un roboante 2-9 ai veneti, con la tripletta di Nadini e la doppietta di Faccin.

Blitz pesantissimo anche per il Bassano che, espugnando 4-3 la pista del Follonica, grazie alle zampate di Galbas, rimette in equilibrio la serie contro i rivali sistemandosi sull’1-1 in attesa della “Bella” in casa da disputarsi il prossimo 6 maggio.

Serie A1 hockey pista – Playoff Scudetto 2024-2025

Quarti di finale

Trissino-Giovinazzo 2-0

Forte dei Marmi-Sarzana 2-0

Lodi-Valdagno 2-0

Bassano-Follonica 1-1 (gara -3 in programma a Bassano il 6 maggio h 20.45)

Semifinali

Trissino-Bassano/Follonica

Forte dei Marmi-Lodi