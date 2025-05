HABEMUS PAPAM! Eletto Leone XIV, primo pontefice americano: “La pace sia con voi”

“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,

Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum“: il nuovo Papa è il cardinale Robert Francis Prevost, e si chiamerà Leone XIV. Robert Francis Prevost, 69 anni, già prefetto del Dicastero per i Vescovi, arcivescovo e vescovo emerito di Chicago, è nato il 14 settembre 1955 nella stessa città dell’Illinois, ed era stato creato cardinale il 30 settembre 2023 da Papa Francesco, suo predecessore.

Prima della benedizione Urbi et Orbi, il 267° il Pontefice della Chiesa cattolica si è così rivolto ai fedeli accorsi in Piazza San Pietro: “La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra. La pace sia con voi! Questa è la pace di Cristo Risorto, una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente“.

Il Vescovo di Roma ha ricordato il suo predecessore: “Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce, debole ma sempre coraggiosa, di Papa Francesco che benediva Roma, il Papa che benediva Roma, dava la sua benedizione al mondo, al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione: Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti, e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio, pertanto senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi andiamo avanti, siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede, il mondo ha bisogno della sua luce, l’umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore“.

Il pensiero ai cardinali che, ispirati dallo Spirito Santo, lo hanno eletto: “Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro, e camminare insieme a voi, come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant’Agostino, agostiniano“.

Il solco tracciato dal Sommo Pontefice: “Vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, la nostra madre Maria vuole sempre camminare con noi, starci vicino, aiutarci con la sua intercessione, il suo amore, allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo queste grazie speciali a Maria, nostra madre: ‘Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen’“.