Papa Francesco ci ha lasciati. Aveva 88 anni

Alle ore 7.35 di lunedì 21 aprile 2025 si è conclusa la vita terrena di Papa Francesco, il 266° Pontefice della Chiesa Cattolica. Ieri, nel giorno di Pasqua, l’ultima apparizione, in occasione della benedizione Urbi et Orbi, “Alla Città ed al Mondo”, con il passaggio tra la folla di fedeli, che oggi si legge quasi come un commiato.

Il suo Pontificato era iniziato il 19 marzo 2013, dopo l’elezione avvenuta sei giorni prima, il 13 marzo: Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 17 dicembre 1936, era stato scelto “quasi alla fine del mondo” come egli stesso disse nel primo saluto dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana.

Il primo Papa della storia della Chiesa ad appartenere all’ordine dei Gesuiti, la Compagnia di Gesù, la “Societas Iesu”, Francesco è stato anche il primo pontefice proveniente dal continente panamericano. Scelto dopo le dimissioni di Benedetto XVI, tanti sono stati i suoi incontri con il Papa emerito.

Aveva aperto la Porta Santa nella notte di Natale, per dare inizio al Giubileo della Speranza, il 25° Giubileo ordinario, ma Francesco ne aveva indetto anche uno straordinario, iniziato a fine 2015, quello della Misericordia. Poi il lungo ricovero al Gemelli, iniziato il 14 febbraio e durato 38 giorni.

L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI PAPA FRANCESCO