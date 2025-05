‍♂️ Lorenzo Fortunato, ciclista dell’Astana, reduce da una vittoria di tappa e una top 5 nella classifica generale del Giro di Romandia, è pronto a iniziare la sua avventura nel Giro d’Italia! Il ciclista emiliano ha grandi ambizioni e vuole essere protagonista in una delle corse più prestigiose del panorama ciclistico. ‍♂️ In questa puntata esclusiva di Bike Today, il programma condotto da Gian Luca Giardini, Lorenzo Fortunato si racconta e condivide le sue aspettative per il Giro d’Italia 2025 e come si sta preparando per questa sfida. Non perdere l’intervista a uno dei ciclisti più promettenti del panorama italiano! Iscriviti al canale per altre esclusive interviste con i protagonisti del mondo del ciclismo! #LorenzoFortunato #GirodItalia #GirodiRomandia #Astana #Ciclismo #BikeToday #IntervistaEsclusiva #CiclismoItaliano #CiclismoPro #GianLucaGiardini #VittoriaDiTappa #Top5GiroDiRomandia #Ciclismo #ProtagonistiCiclismo