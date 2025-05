Giro d’Italia 2025, Tom Pidcock: “Sono qui per vincere delle tappe, non penso alla generale”

La partenza del Giro d’Italia 2025 è sempre più vicina. C’è grande curiosità per capire chi, nelle prime tappe in Albania, potrà da subito provare a fare la differenza o magari andare a prendersi delle vittorie che possano contribuire agli obiettivi finali.

Fra i protagonisti ci sarà sicuramente il britannico Tom Pidcock. Il corridore classe 1999, della Q36.5 Pro Cycling Team, intervistato da Cycling Pro Net ha affermato: “Sono uscito molto bene dalla settimana delle Ardenne. Mi è sembrato di andare sempre meglio, gara dopo gara, e di aver ritrovato il mio ritmo, che avevo un po’ perso dopo la Milano-Sanremo. Ora sono pronto per cominciare il Giro d’Italia, anche se non mi sembra di essere al via di una corsa di tre settimane: siamo in una Nazione che non ha una grande storia ciclistica (riferimento all’Albania, ndr), ma allo stesso tempo sono felice di essere in un posto che non avevo mai visitato prima”.

Poi ha aggiunto sui suoi target: “Sono qui per vincere tappe e per andare al massimo ogni giorno, essere sempre davanti e godermi la corsa. La classifica generale? No, a quella non sono proprio interessato”.

Infine Tom Pidcock ha affermato: “La prima Maglia Rosa? Realisticamente, non credo sia una possibilità per me. Possiamo aspettarci, essendo la prima tappa di un Grande Giro, che si vada fortissimo, quello sì. Vedremo come andrà”.