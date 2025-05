Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Tirana-Tirana: orari, percorso, favoriti. La cronometro darà i primi distacchi

Subito la sfida alle lancette al Giro d’Italia 2025. In programma oggi la seconda tappa della Corsa Rosa numero 108: si resta in Albania, cronometro individuale brevissima che però potrà dare già info importanti. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Il percorso relativamente breve (soli 13,7 chilometri) non è assolutamente semplice. Un tracciato abbastanza lineare inizia in pianura, presenta diverse curve insidiose e, all’ottavo chilometro propone la salita di Sauk, quarta categoria di 1,5 km al 4,9%, punto in cui il rilevamento cronometrico offrirà importanti indicazioni sull’andamento della corsa.

CALENDARIO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Sabato 10 maggio

Durazzo-Tirana (13,7 km)

Orario di partenza primo corridore: 13:55

Orario di arrivo ultimo corridore: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:15 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:15 alle 17:45

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’uomo più indicato sulla carta è Joshua Tarling: il britannico della INEOS Grenadiers è giunto quarto sia alle Olimpiadi che ai Mondiali a cronometro e vuole prendersi un successo di lusso in un grande giro. A sfidarlo Wout van Aert, che punta soprattutto alla Maglia Rosa visto il distacco minimo da Mads Pedersen (il danese in ogni caso si difende bene a cronometro). Comincia la battaglia per la classifica generale: Primoz Roglic è il più indicato per guadagnare secondi, ma Juan Ayuso ed Antonio Tiberi non sono da meno.