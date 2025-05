Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Durazzo-Tirana: percorso, altimetria, orari, tv

Mancano pochissime ore alla partenza del Giro d’Italia numero 108. Domani, venerdì 9 maggio, conosceremo il nome della prima maglia rosa, al termine di una tappa che sarà interamente disputata nel territorio albanese. Gli organizzatori hanno infatti optato per l’Albania come scenario ideale per le prime tre tappe della Corsa Rosa. Solo dalla quarta frazione si entrerà sul territorio italiano, fino all’arrivo a Roma per l’ultima tappa.

Tanta attesa per gli uomini che probabilmente si contenderanno il trofeo, Primoz Roglic e Juan Ayuso, e tanta aspettativa per i 48 italiani in gara che affronteranno con uno spirito diverso la Corsa di casa. Non ci resta che aspettare la partenza della tappa di domani, Durazzo-Tirana, per analizzare e tirare le prime somme del Giro d’Italia 2025.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

PERCORSO

I 160 chilometri da Durazzo a Tirana non sono l’immagine di una tappa semplice, al contrario, il percorso presenta già salite importanti. I primi 67 chilometri sono in totale pianura, con i due sprint intermedi di Paper e di Elbasan che anticipano la prima ascesa di questo giro: il Gracen (13 km ad una pendenza media del 5,1%). La discesa condurrà i corridori per la prima volta sulla linea del traguardo, ma le difficoltà non finiscono qui. Prima dell’arrivo a Tirana si scalerà due volte il Surrel con pendenze che toccano il 13% nella prima parte. La discesa finale porterà la carovana sull’ultimo rettilineo di 500 metri.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 9 maggio

Prima tappa Giro d’Italia 2025 Durazzo-Tirana (160 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.10 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.10 e poi su Rai 2, per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 13.00.

Diretta streaming: in chiaro su Rai Play, per gli abbonati su DAZN, SkyGo, NOW, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport