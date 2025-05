Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince la European Cup! Dominio totale negli scontri diretti

Sofia Raffaeli ha confezionato una splendida magia sulla pedana di Baku (Azerbaijan) e ha vinto la European Cup di ginnastica ritmica, competizione giunta alla seconda edizione che si distingue per il format speciale che viene adottato. Le migliori sedici atlete del turno preliminare disputato nella consueta modalità del concorso generale individuale si sono qualificate al tabellone a eliminazione diretta: le ginnaste si sono affrontate in testa a testa sui singoli attrezzi, partendo dagli ottavi di finale per raggiungere l’atto conclusivo.

La fuoriclasse marchigiana, che aveva concluso le qualificazioni al quarto posto, è stata semplicemente impeccabile: ha regolato l’estone Valeria Valasevits al cerchio (29.200 a 26.200), ha prevalso contro la bulgara Oleksandra Shalueva alla palla (28.100 a 23.100), ha avuto la meglio sull’ucraina Taisiia Onofriichuk alle clavette (27.300 a 27.050) e poi ha travolto l’uzbeka Lola Djuraeva (28.700 a 27.250), meritandosi così il gradino più alto del podio.

Si tratta del secondo grande trionfo stagionale per il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle, che nel fine settimana di Pasqua aveva trionfato nell’all-around della prova di Coppa del Mondo disputata proprio a Baku. La 21enne, bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è regalata un successo davvero funambolico, risultando la grande dominatrice di questa innovativa Cross Battle che magari potrebbe essere adottata anche in altri contesti vista la sua immediatezza e spettacolarità.

Tara Dragas ha invece commesso un errore con la palla e ha perso l’ottavo di finale contro l’israeliana Lian Rona (28.250 a 26.900). A livello juniores, invece, la squadra ha conquistato l’argento con le dieci clavette (23.550) alle spalle della Bulgaria, dopo la quarta piazza con i cinque cerchi (23.350). Carol Michelotti quarta al cerchio (24.500) e alle clavette (24.300), Ginevra Bindi quarta alla palla (23.900) e ottava al nastro (22.450).