Fiorentina-Betis Siviglia oggi, Conference League 2025: orario, tv, programma, streaming

Dopo le gare d’andata della settimana scorsa, tornano le semifinali della Conference League 2024-2025 con i match di ritorno che mettono di fronte, in uno dei due accoppiamenti in agenda, la Fiorentina e il Betis Siviglia.

Si riparte dal 2-1 maturato la scorsa settimana in Andalusia in favore degli spagnoli, con la “Viola” di Raffaele Palladino che fra le mura amiche proverà a ribaltare il risultato per regalarsi la terza finale consecutiva nella competizione.

Chi arriverà alla Finale del Wroclaw Stadium di Breslavia del 28 maggio prossimo?La parola al campo unico giudice supremo, in un match che potrebbe durare anche più dei canonici 90′. Il match si giocherà questa sera, giovedì 8 maggio, alle ore 21.00 all’Artemio Franchi di Firenze.

Come seguire il match in tv? Fiorentina-Betis Siviglia sarà visibile su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) in chiaro e su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, infine, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PROGRAMMA CONFERENCE LEAGUE 2025

Giovedì 8 maggio

Ore 21.00 Betis Siviglia-Fiorentina

PROGRAMMA FIORENTINA-BETIS SIVIGLIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: TV8 (125 di Sky e 8 dgt) in chiaro, Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta scritta: OA Sport