Ferrari, per ora il progetto si é rivelato fallimentare. Nuova direttiva tecnica ultima spiaggia prima di pensare al 2026

La Ferrari lascia Miami con ben poche soddisfazioni. Al di là del terzo posto del britannico Lewis Hamilton nella Sprint Race frutto più della capacità del pilota di leggere le situazioni in condizioni di pista in evoluzione (bagnato/asciutto), la Rossa si è ritrovata a recitare in Florida il ruolo di quinta forza, in quanto anche la Williams si è inserita, oltre a McLaren, Red Bull e Mercedes.

Un risultato che desta ancor più sensazione dal momento che a Grove hanno tirato i remi in barca in fatto di sviluppi, proiettandosi già al 2026. Questo pone l’accento su un progetto che si sta rivelando a tutti gli effetti fallimentare. La SF-25 non va e parlare di potenziale inespresso è più un modo per non accettare la realtà.

A Imola, nel prossimo appuntamento iridato, si dovrebbero vedere degli aggiornamenti, ma la sensazione è che le problematiche della vettura siano strutturali e non basti certo un fondo nuovo o un altro particolare a cambiare l’ordine delle cose. Una situazione in cui i due piloti, Charles Leclerc ed Hamilton, sono vittime e poco possono fare per invertire la tendenza.

A questo punto si aspetta solo il GP di Spagna, in programma dal 30 maggio al 1° giugno, quando entrerà in vigore una nuova direttiva tecnica che vieterà l’uso delle ali flessibili. Pensare che quest’intervento sia così incisivo da mutare gli equilibri è alquanto ardito. Tuttavia, in Ferrari si daranno questa deadline per capire se dare ancora importanza a questo campionato o se focalizzare tutte le energie nel prossimo, in cui è prevista la rivoluzione tecnica.