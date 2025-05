F1, Toto Wolff: “Antonelli continua a imparare e a migliorare, la pole Sprint è importante”

Non ci sono dubbi che Kimi Antonelli sia stato il personaggio del giorno ieri, a Miami. Il 18enne bolognese è riuscito a conquistare la pole-position delle qualifiche per lo schieramento di partenza della Sprint Race di oggi. Una prestazione in cui Antonelli ha messo in mostra il proprio talento su un tracciato che non conosceva.

Non può che essere soddisfatto Toto Wolff (Team Principal della Mercedes), che ha investito non poco in questo progetto. L’avvento del giovanissimo racing driver italiano a Brackley è stata un’iniziativa forte del manager austriaco, volendo dare fiducia a Kimi nonostante la poca esperienza. Un risultato, quindi, che lo ripaga da questo punto di vista.

“Congratulazioni a Kimi per la sua prima pole position Sprint in F1. È stato un giro fantastico in una sessione serrata e sarà un momento che non dimenticherà mai. Anche se è positivo iniziare la Sprint di domani dalla prima posizione, la cosa più importante sono i progressi che stiamo vedendo da Kimi. Continua a imparare e a migliorare ogni fine settimana. Ora è arrivato primo in una sessione, anche se è successo nelle qualifiche Sprint. È un’altra tappa importante nel suo percorso di crescita e continueremo a supportarlo“, ha dichiarato Wolff (fonte: sito ufficiale della Mercedes).

Qualifiche nelle quali invece l’altro alfiere della Stella a tre punte, George Russell, non è andato oltre il quinto tempo: “Non si è sentito a suo agio in macchina come Kimi e questo si è visto durante le FP1 e le qualifiche Sprint. Abbiamo deciso di sfruttare la parte iniziale della SQ3 per assicurarci che facesse un giro pulito. È stata la decisione giusta, ma probabilmente ci è costata un po’ di evoluzione della pista. George sarà determinato a recuperare dalla quinta posizione, prima di concentrarci sulla sessione più importante del weeke nd finora, le qualifiche per il GP“, ha concluso il Team Principal della Mercedes.