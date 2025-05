F1, Lando Norris: “Arrivare secondo non è mai una bella sensazione, ho pagato il duello con Max”

Si è da poco concluso il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1. La prima posizione è stata conquistata da Oscar Piastri che si è dimostrato nettamente il più veloce in gara. L’unica difficoltà affrontata dall’australiano durante i 57 giri è stata il duello con Max Verstappen, superato al termine di un’ostica battaglia. Quarta vittoria su sei gare per il pilota della McLaren che allunga in classifica piloti sul suo compagno di squadra Lando Norris.

Il britannico ha completato la doppietta per la scuderia di Woking, che ha dimostrato una netta superiorità rispetto agli altri. Completa il podio George Russell che chiude la sua gara a circa 37 secondi dalla prima posizione. Quarto il poleman Max Verstappen, che ha lottato inutilmente con i due piloti della McLaren. L’olandese ha perso il podio a causa della virtual safety car che ha avvantaggiato la Mercedes di Russell.

Quinto un fantastico Alexander Albon (+48..067) che, con la sua Williams, continua la sua stagione sorprendente. Sesta piazza per il rookie Andrea Kimi Antonelli (+55.502), settimo Leclerc (+57.036), ottavo Hamilton (+60.186). Con questo successo Piastri accresce di 16 lunghezze il suo vantaggio su Norris nel Mondiale. Il britannico, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “Non è la migliore sensazione arrivare secondo però il team ha fatto un lavoro fantastico; loro non hanno nessuna colpa. Avevamo un gran passo durante la gara, ottime sensazioni. Oscar è stato molto bravo, io ho pagato il prezzo della lotta con Max”.

“Quando attacco o non attacco la gente si lamenta, Max è fatto così, o facciamo un incidente oppure non passo e resto dietro di lui. Per superarlo devi fare le cose alla perfezione in modo tale che non riesca a reagire. Penso di aver fatto la cosa giusta. Sono comunque soddisfatto del mio secondo posto”, ha poi chiosato Lando Norris.