F1, Hamilton spiega i toni polemici con il Team Radio: “Hanno impiegato troppo a decidere”

Ottava posizione e polemiche per Lewis Hamilton in occasione del GP di Miami, sesto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di F1. Il britannico, malgrado un terzo posto nella Sprint, si è reso artefice di una pessima qualifica e di una gara dai contorni non eccezionali, contrassegnata anche da una controversia legata all’ordine di scuderia.

L’ex Campione del Mondo infatti ha perso diverso tempo dietro al compagno di squadra Charles Leclerc che, intorno al trentottesimo giro, girava nettamente più lento. Dopo aver tuonato contro il Team Radio, il monegasco gli ha ceduto la posizione, salvo poi riprendersela nuovamente sempre sotto decisione della squadra. Hamilton si è quindi ritrovato a battagliare con Carlos Sainz. Evidentemente infastidito, all’avvertimento della presenza dello spagnolo nei suoi scarichi il nativo di Stevenage ha risposto: “Volete che faccia passare anche lui?“.

Una volta sbollita la rabbia, “Sir” Lewis ha spiegato le sue ragioni ai microfoni di Sky Sport Italia: “In quel momento è stato frustrante ma non direi di non essere stato contento; semplicemente non era chiaro cosa volessero fare, è non è una cosa giusta per un team. Partendo dal fatto che non volevamo stare in quella posizione, io in quel momento andavo veloce e pensavo di poter prendere i piloti più avanti”

Hamilton ha quindi chiosato: “Charles stava faticando, ho perso tantissimi secondi dietro di lui. E il team ci ha messo tantissimo a prendere una decisione; per questo motivo ero molto frustrato“.