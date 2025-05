Ciclismo, Vittoria Bussi senza limiti: in pista per il Record dell’Ora e dell’inseguimento individuale

Vittoria Bussi cercherà di migliorare ulteriormente il Record dell’Ora che già le appartiene: la ciclista italiane detiene il prestigioso primato con 50,267 km dal 2023 e venerdì 9 maggio, ad Aguascalientes (Messico), proverà a incrementare la distanza percorsa in un ora in un Velodromo. L’annuncio del tentativo è stato dato dall’Unione Ciclistica Internazionale, la quale ha comunicato che la 38enne andrà a caccia anche del record dell’inseguimento individuale (miglior prestazione cronometrica sui quattro chilometri, attualmente il 4:24.060 della britannica 4:24.060 firmato a febbraio).

Vittoria Bussi ha dichiarato: “Sapere che avrò un’altra possibilità di provare il Record dell’Ora mi manda al settimo cielo. Posso dire di aver iniziato davvero la mia carriera ciclistica proprio con questo primato e quindi concludere il mio percorso con un altro record sarebbe un sogno. Per me questa prova ha significato molto di più di una semplice prestazione sportiva. Mi ha aiutato molto in un periodo difficile della mia vita e quindi sono molto grata a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni”.

L’atleta ha poi aggiunto: “Sarà il tentativo più difficile della mia carriera, anche perché ho dovuto prepararlo insieme a quello dell’Inseguimento, il mio altro grande amore, molto diverso da quello dell’Ora. Penso che sarebbe storico, per quel che riguarda il ciclismo femminile, detenere entrambi i primati, quindi sono onorata di poterci provare“.