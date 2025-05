Basket, Trapani-Olimpia Milano il match di cartello in Serie A. Trasferta campana per la Virtus Bologna contro Scafati, Trento ospita Reggio Emilia

La Serie A di basket si appresta a disputare la ventinovesima e penultima giornata della regular season 2024-2025, con ancora diversi verdetti da emettere sia per i playoff che per la zona retrocessione: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Un solo anticipo in programma nel sabato sera, con la Dolomiti Energia Trentino che ospita alle ore 20:00 l’Unahotels Reggio Emilia per rimanere in scia alle battistrada Trapani e Virtus Bologna. Tutte le altre partite del turno si giocano in contemporanea domenica 4 maggio alle ore 18:15, cominciando dal match tra la Dinamo Sassari e la Germani Brescia dove i lombardi provano a confermare la terza posizione in classifica. La Bertram Derthona Tortona attende invece al PalaFerraris di Casale Monferrato (Alessandria) Napoli alla ricerca di punti salvezza, gli stessi che cerca la Givova Scafati contro la capolista Virtus Bologna che vuole rimanere in vetta con vista sui playoff.

Derby veneto tra la Nutribullet Treviso e l’Umana Reyer Venezia, con gli oro-granata che devono difendere l’ottavo ed ultimo posto utile per accedere alla post-season. L’Openjobmetis Varese se la vedrà invece contro la Pallacanestro Trieste, con i biancorossi lombardi che provano ad allontanare la zona calda della graduatoria. Sfida altrettanto importante in ottica salvezza quella tra l’Estra Pistoia e la Vanoli Cremona, con le due squadre separate da solo quattro punti (16 per i cremonesi, 12 per i toscani). Completa il programma della ventinovesima giornata il ‘big-match’ tra i Trapani Sharks – primi in classifica a quota 42 punti al pari della Virtus Bologna – e i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano che inseguono a 38 punti.