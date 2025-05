Badminton, Sudirman Cup Finals 2025: la Cina conquista il 14° titolo

A Xiamen, in Cina, si sono concluse le Sudirman Cup Finals 2025 di badminton, ovvero il Mondiale a squadre miste: 14° titolo in 19 edizioni per i padroni di casa cinesi, che centrano la quarta affermazione consecutiva battendo in finale la Corea del Sud per 3-1.

Nel doppio misto Feng Yan Zhe e Huang Dong Ping piegano Seo Seung Jae e Chae Yu Jung per 21-16 17-21 21-15 in un’ora e 24 minuti di gioco, consegnando l’1-0 alla Cina. Nel singolare femminile, però, An Se Young regola Wang Zhi Yi per 21-17 21-16 in 57 minuti, firmando l’1-1.

Nel singolare maschile Shi Yu Qi domina contro Jeon Hyeok Jin, sconfitto con un duplice 21-5 maturato in appena 33 minuti, riportando in vantaggio la Cina, infine nel doppio femminile Liu Sheng Shu e Tan Ning piegano Baek Ha Na e Lee So Hee per 21-14 21-17 in 55 minuti, consegnando il 3-1 che vale il trofeo alla Cina.

FINALE

Cina-Corea del Sud 3-1

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina) b. Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Corea del Sud) 21-16 17-21 21-15

An Se Young (Corea del Sud) b. Wang Zhi Yi (Cina) 21-17 21-16

Shi Yu Qi (Cina) b. Jeon Hyeok Jin (Corea del Sud) 21-5 21-5

Liu Sheng Shu/Tan Ning (Cina) b. Baek Ha Na/Lee So Hee (Corea del Sud) 21-14 21-17

Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina) c. Im Won Ho/Seo Seung Jae (Corea del Sud) non disputata

CLASSIFICA FINALE

1 CINA

2 COREA DEL SUD

3 INDONESIA

3 GIAPPONE

5 THAILANDIA

5 DANIMARCA

5 CINA TAIPEI

5 MALESIA

9 INDIA

9 CANADA

9 FRANCIA

9 HONG KONG CINA

13 ALGERIA

13 AUSTRALIA

13 CECHIA

13 INGHILTERRA