Badminton: Cina-Corea del Sud, finale classica alla Sudirman Cup

Si sono disputate le semifinali della Sudirman Cup 2025, la diciannovesima edizione dell’evento biennale che fino al 2003 si teneva nella stessa sede dei Mondiali, ma che ha poi preso un’altra strada. Squadre miste qui presenti e tanto dominio asiatico, con la Cina che giocherà la sua sedicesima finale consecutiva: ha vinto 13 delle ultime 15, e quelle che non ha portato a casa le ha vinte la Corea del Sud, l’altra finalista.

Tutto facile per il team cinese contro il Giappone, anche in virtù di Yu Qi Shi, il numero 1 mondiale allo stato attuale delle cose, trascinatore nel singolare d’apertura. Il resto lo fanno i compagni di squadra, per quella che può essere un’altra settimana quasi immacolata (una sola sconfitta su match singolo fino ad ora, contro la Thailandia nel girone, ed è stato un 4-1 invece del solito 5-0 o 3-0).

Per la Corea del Sud, invece, battaglia fino all’ultimo perché l’Indonesia, soprattutto nel doppio maschile e particolarmente nel terzo set, si attrezza per i miracoli, salvando un match point e riuscendo a chiudere la questione sul 25-23. Poi il doppio misto rimette le cose nella direzione dell’unica squadra a fermare il dominio cinese in più occasioni. L’Indonesia, che aveva vinto la prima edizione del 1989, deve aspettare ancora.

Si sta gareggiando a Xiamen, in Cina, all’interno del Fenghuang Gymnasium. La manifestazione tende ormai a tornare molto spesso in territorio cinese, e questa è la seconda edizione consecutiva che fa tappa proprio nel Paese che, fino a poco tempo fa, era il più popoloso del mondo. Sarà la settima volta di Cina e Corea del Sud in finale una contro l’altra.

RISULTATI SEMIFINALI SUDIRMAN CUP 2025

Cina-Giappone 3-0

Singolare maschile: Shi (CHN)-Naraoka (JPN) 21-8 21-16

Singolare femminile: Chen (CHN)-Yamaguchi (JPN) 17-21 21-9 21-16

Doppio misto: Feng/Huang (CHN)-Midorikawa/Igarashi (JPN) 21-11 21-17

Corea del Sud-Indonesia 3-2

Singolare maschile: Farhan (IDN)-Cho (KOR) 16-21 21-8 21-8

Singolare femminile: An (KOR)-Wardani (IDN) 21-18 21-12

Doppio misto: Seo/Chae (KOR)-Ferdinandsyah/Ramadhanti (IDN) 21-10 21-15

Doppio maschile: Fikri/Maulana (IDN)-Kim/Seo (KOR) 21-18 13-21 25-23

Doppio femminile: Baek/Lee (KOR)-Pratiwi/Ramadhanti (IDN) 21-10 18-21 21-15