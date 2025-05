Badminton, definite le semifinaliste della Sudirman Cup 2025

Calato il sipario sulla giornata dei quarti di fiale della Sudirman Cup 2025, torneo internazionale di badminton a squadre miste di grande prestigio, e sono arrivati i verdetti relativamente alle compagini che hanno raggiunto le semifinali.

Affermazioni nette della Cina e del Giappone, rispettivamente contro la Malesia e Cina Taipei. Nel singolare maschile Shi (n.1 BWF) si è imposto con lo score di 21-6 21-14 contro il malese Leong (n.26 BWF). Sempre due set a zero nella sfida femminile con la cinese Chen a segno per 21-8 21-7 contro Letshanaa. Il terzo punto si è concretizzato nel doppio misto con Feng/Huang vittoriosi 21-17 21-17 contro Chen/Toh.

Stessa storia, stesso mare per la compagine del Sol Levante. Watanabe ha trionfato in tre parziali contro Chou (n.7 del ranking) col punteggio di 21-13 20-22 21-14. Un match lottato in cui il nipponico ha dimostrato di avere più fondo rispetto al suo avversario. Grande lotta anche nel match femminile tra Yamaguchi e Hsu, con la giapponese che ha prevalso in 21-9 17-21 21-18. Il sigillo definitivo è arrivo nel doppio misto con la coppia Midorikawa/Igarashi contro Ye/Hu Ling a segno con un duplice 21-18.

Negli altri due quarti di finale sono arrivati i successi della Corea del Sud contro la Danimarca (3-1) e dell’Indonesia contro la Thailandia (3-1). Pertanto nelle semifinali ci sarà la super sfida tra Cina e Giappone e il confronto tra la formazione sudcoreana e quella indonesiana.