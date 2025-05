Atletica, Kelly Doualla scatenata: torna in gara e regala una gran misura nel salto in lungo

Kelly Doualla ha fatto il suo attesissimo rientro in gara dopo che un piccolo problema fisico le aveva impedito di completare la stagione indoor. La mirabolante promessa dell’atletica tricolore si è resa protagonista del suo debutto agonistico all’aperto in questa annata agonistica, esibendosi a Mariano Comense (in provincia di Como) nella prova regionale dei Societari Allievi.

La portacolori del Cus Pro Patria Milano ha scelto di ripartire non dalla velocità, ma dal salto in lungo e ha immediatamente regalato grandissimo spettacolo: la 15enne (ricordiamo che è nata il 20 novembre 2009) ha offerto un ragguardevole balzo da 6.27 metri (0,3 m/s di vento a favore), ritoccando di un centimetro il già suo record italiano cadette siglato lo scorso anno.

Kelly Doualla aveva già sbalordito durante i mesi invernali, perché al coperto aveva corso i 60 metri in un imperiale 7.19: seconda italiana di sempre (soltanto alle spalle di Zaynab Dosso) e minorenne più veloce della storia a livello europeo. Cresce ora l’attesa per rivederla all’opera sui 100 metri nelle prossime settimane, il suo personale è di 11.52 siglato il 30 maggio 2024 a Pescara.