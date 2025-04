WNBA: Draft 2025, Paige Bueckers prima scelta assoluta per Dallas

Si è tenuto nella notte il draft WNBA 2025, che ha portato alla selezione di 38 (e non 39, come vedremo) giocatrici per la ventura stagione o per quelle successive, qualora le stesse decidano di effettuare altri percorsi, come del resto è capitato in particolare per le europee.

A prendersi la prima scelta assoluta è Paige Bueckers, che ha vissuto cinque anni a UConn. Cinque, e non quattro, perché nella stagione 2021-2022 non ha giocato a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo ha posto le basi per un anno addizionale di eleggibilità per il college (di fatto utilizzando la regola della redshirt): avrebbe potuto dichiararsi sia per il draft 2023 che per quello del 2024, nel quale era proiettata tra le prime tre. Già componente di varie selezioni nazionali americane sia giovanili che senior tra basket classico e 3×3, Paige Bueckers ha trascinato UConn al titolo NCAA quest’anno a una media di 19,9 punti a gara, inferiore solo ai 20 netti della prima stagione e ai 21,9 della terza in campo.

Seconda scelta per Dominique Malonga, classe 2005 che si è già fatta notare ed è già stata inserita nel roster della Francia medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La sua fama si deve anche al fatto che, lo scorso 31 ottobre, è diventata la prima donna a francese a schiacciare in una partita, nello specifico quella giocata e vinta dall’ASVEl per 115-54 contro l’Apollon Limassol in EuroCup.

Proprio dalla Francia arriva la maggior parte delle scelte esterne agli USA: la quinta (Juste Jocyte, ancora dall’ASVEL), la decima (Ajsa Sivka, dal Tarbes; per lei peraltro un passato a Schio) e la trentottesima (Adja Kane, dal Landerneau). Tra i cognomi anche uno piuttosto noto in Italia, perché Yvonne Ejim ha tra i fratelli quel Melvin già visto da noi a Roma e Venezia. Lei, ad ogni modo, ha già fatto grandi cose a Gonzaga ed è già nell’orbita della Nazionale canadese.

DRAFT WNBA 2025

PRIMO GIRO

Qui le scelte sono 12 e non 13 perché, a seguito di una vicenda del 2023 che coinvolse Becky Hammon e Dearica Hamby, con la prima ad attaccare pesantemente e ripetutamente la seconda sulla gravidanza, in sintesi molto estrema.

1 Paige Bueckers (USA, da UConn) – Dallas Wings

2 Dominique Malonga (Francia, dall’ASVEL Femenin) – Seattle Storm (via Los Angeles)

3 Sonia Citron (USA, da Notre Dame) – Washington Mystics (via Chicago)

4 Kiki Iriafen (USA, da USC) – Washington Mystics

5 Juste Jocyte (Lituania, dall’ASVEL Femenin) – Golden State Valkyries

6 Georgia Amoore (Australia, da Kentucky) – Washington Mystics (via Atlanta, Dallas)

7 Anesaah Morrow (USA, da LSU) – Connecticut Sun (via Phoenix, new York)

8 Saniya Rivers (USA, da North Carolina State) – Connecticut Sun (via Indiana)

9 Sarah Ashlee Basker (USA, da Alabama) – Los Angeles Sparks (via Seattle)

10 Ajsa Sivka (Slovenia, dal Tarbes Gespe Bigorre) – Chicago Sky (via Connecticut)

11 Hailey Van Lith (USA, da TCU) – Chicago Sky (via Minnesota)

12 Aziaha James (USA, da North Carolina State) – Dallas Wings (da New York, Phoenix)

SECONDO GIRO

13 Aaliyah Nye (USA, da Alabama) – Las Vegas Aces (via Los Angelss)

14 Madison Scott (USA, da Ole Miss) – Dallas Wings

15 Anastasiia Kosu (Russia, dall’UMMC Ekaterinburg) – Minnesota Lynx (via Chicago, 3 trade)

16 Maddy Westbeld (USA, da Notre Dame) – Chicago Sky (via Washington, Las Vegas)

17 Shyanne Sellers (USA, da Maryland) – Golden State Valkyries

18 Te-Hina Paopao (USA, da South Carolina) – Atlanta Dream

19 Makayla Timpson (USA, da Florida State) – Indiana Fever (via Phoenix)

20 Bree Hall (USA, da South Carolina) – Indiana Fever

21 Sania Feagin (USA, da South Carolina) – Los Angeles Sparks (via Seattle)

22 Aicha Coulibaly (Mali, da Texas AM) – Chicago Sky (via Las Vegas)

23 Lucy Olsen (USA, da Iowa) – Washington Mystics (via Connecticut)

24 Dalayah Daniels (USA, da Washington) – Minnesota Lynx

25 Rayah Marshall (USA, da USC) – Connecticut Sun (via New York, Chicago)

TERZO GIRO

26 Serena Sundell (USA, da Kansas State) – Seattle Storm (via Los Angeles)

27 JJ Quinerly (USA, da West Virginia) – Dallas Wings

28 Liatu King (USA, da Notre Dame) – Los Angeles Sparks (via Chicago)

29 Madison Conner (USA, da TCU) – Seattle Storm (via Washington)

30 Kaitlyn Chen (USA, da UConn) – Golden State Valkyries

31 Aaronette Vonleh (USA, da Baylor) – Dallas Wings (via Atlanta)

32 Zaay Green (USA, da Alabama) – Washington Mystics (via Phoenix)

33 Yvonne Ejim (Canada, da Gonzaga) – Indiana Fever

34 Jordan Hobbs (USA, da Michigan) – Seattle Storm

35 Harmoni Turner (USA, da Harvard) – Las Vegas Aces

36 Taylor Thierry (USA, da Ohio State) – Atlanta Dream (via Connecticut)

37 Aubrey Griffin (USA, da UConn) – Minnesota Lynx

38 Adja Kane (Francia, dal Landerneau Bretagne Basket) – New York Liberty