Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming

Domenica 6 aprile (attorno alle ore 05.00 italiane) Guido Vianello salirà sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA) per affrontare Richard Torrez Jr in un incontro che rappresenta un autentico crocevia per la carriera del nostro peso massimo. Il pugile laziale, ormai da anni trasferitosi negli States, incrocerà i guantoni con un rivale statunitense in una sfida che si preannuncia decisamente equilibrata, avvincente e appassionante.

Il 30enne, che lo scorso agosto regolò il rognoso Arslanbek Makhumodov dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba, se la dovrà vedere con il 25enne americano, imbattuto con 12 vittorie all’attivo. Il ribattezzato The Gladiator, che vanta un ruolino di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti all’avversario di questa notte. Guido Vianello deve assolutamente vincere per avvicinarsi alla possibilità di combattere per il Mondiale.

Il match di Guido Vianello sarà il penultimo della serata che inizierà alle ore 02.00 italiane, dunque il nostro portacolori dovrebbe salire sul ring attorno alle ore 05.00 italiane. The Gladiator avrà l’onore della diretta tv su Rai 2: il secondo canale del network pubblico trasmetterà l’incontro in diretta nel cuore della notte tra sabato e domenica, servirà una grande prestazione per fare innamorare tutti gli italiani che sperano di avere trovato una stella nella categoria regina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Guido Vianello vs Richard Torrez Jr, incontro della categoria dei pesi massimi a Las Vegas. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (la trasmissione incomincerà alle ore 03.30), in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Nevada sono nove ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO VIANELLO-TORREZ JR OGGI

Domenica 6 aprile

Ore 05.00 circa (orario stimato) Guido Vianello vs Richard Torrez Jr – Diretta tv su Rai 2 (la trasmissione della riunione inizierà alle ore 03.30)

La riunione di Las Vegas inizierà alle ore 02.00 e proporrà nell’ordine i seguenti incontri:

Samuel Contreras vs Robert Jimenez (pesi superleggeri, 4 riprese)

Art Barrera Jr vs Daijohn Gonzalez (pesi superwelter, 6 riprese)

Demler Zamora vs Hugo Alberto Castaneda Marroquin (pesi superpiuma, 6 riprese)

Steven Navarro vs Juan Esteban Garcia (pesi supermosca, 8 riprese)

Albert Gonzalez vs Dana Coolwell (pesi piuma, 8 riprese)

Jahi Tucker vs Troy Williamson (pesi medi, 10 riprese)

Abdullah Mason vs Carlos Ornelas (pesi leggeri, 10 riprese)

Richard Torrez Jr vs Guido Vianello (pesi massimi, 10 riprese)

Lindolfo Delgado vs Elvis Rodriguez (pesi superleggeri, 10 riprese)

PROGRAMMA VIANELLO-TORREZ JR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 03.30, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 03.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.