Perché la sfida con Torrez Jr può essere spartiacque nella carriera di Guido Vianello

Guido Vianello ha un chiaro obiettivo in mente: meritarsi nel prossimo futuro la possibilità di combattere per il Mondiale dei pesi massimi. Il ribattezzato The Gladiator è ambizioso e da tempo si è trasferito negli USA per inseguire il proprio sogno, che potrebbe anche non essere così lontano ma per raggiungerlo bisognerà superare con profitto il durissimo match contro Richard Torrez Jr, in programma nella notte italiana tra sabato 5 e domenica 6 aprile al Palms Casino Resort di Las Vegas (USA).

Si tratta di un autentico crocevia per la carriera del 30enne laziale, che lo scorso agosto regolò il rognoso Arslanbek Makhumodov dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba. Un successo contro il 25enne statunitense, imbattuto con 12 vittorie all’attivo (l’ultima contro il connazionale Issac Munoz), permetterebbe al pugile italiano di scalare le gerarchie dei pesi massimi.

Guido Vianello, il cui ruolino è di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti a Richard Torrez Jr: siamo di fronte a un autentico spareggio, un’affermazione potrebbe permettere di rientrare in top-10 nella sigla di cui il britannico Daniel Dubois è il Campione del Mondo in carica, con il suo connazionale Derek Chisora e il nigeriano Efe Ajagba che godono del miglior piazzamento alle sue spalle.

Ricordiamo che l’ucraino Oleksandr Usyk è il campione del Mondo WBO, WBC, WBA e che per ognuna di queste sigle c’è un campione ad interim (rispettivamente il neozelandese Joseph Parker, il tedesco Agit Kabayel, il bulgaro Kubrat Pulev). Guido Vianello riuscirà a inserirsi nelle dinamiche che contano della categoria regina della boxe?