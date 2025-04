Unicaja Malaga-Reggio Emilia oggi in tv, Champions League basket 2025: orario gara-1, programma, streaming

Si alza il sipario sui quarti di finale della Basketball Champions League 2025! Oggi mercoledì 9 aprile, alle ore 20:00, l’Unahotels Reggio Emilia scende in campo a Malaga (Spagna) contro l’Unicaja nella gara-1 del primo turno ad eliminazione diretta della competizione FIBA.

La Reggiana ha centrato l’accesso ai quarti di finale dopo essersi posizionata al secondo posto nel gruppo K dietro solo a Tenerife – avversario della Bertram Derthona Tortona nell’altro quarto – e davanti ad un’altra squadra spagnola ovvero il BAXI Manresa. Gli emiliani partono con gli sfavori del pronostico, ma cercheranno di mettere in difficoltà Malaga con il duo americano composto da Cassius Winston e Jaylen Barford, con l’esperto Kenneth Faried pronto a dare il suo supporto.

Dall’altra parte i ragazzi di coach Priftis si troveranno l’Unicaja Malaga detentrice del titolo e sicuramente in lizza per confermare il successo dello scorso anno. Gli iberici hanno tenuto un ruolino di marcia quasi perfetto in questa stagione, con una sola sconfitta maturata nella seconda fase e ben undici vittorie totali tra i due gironi. Fari puntati su Kenneth Perry e su Tyson Carter, guardie americane che viaggiano oltre la doppia cifra realizzativa in BCL.

Palla a due che verrà alzata al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna) questa sera alle ore 20:00. Non è prevista diretta TV, mentre gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming su DAZN. Buona partita a tutti!

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE BASKET 2025 OGGI

Mercoledì 9 aprile

Gara-1 quarti di finale

Ore 20:00 Unicaja Malaga-Unahotels Reggio Emilia

PROGRAMMA MALAGA-REGGIO EMILIA CHAMPIONS LEAGUE BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRE IL MATCH

Diretta TV: non prevista

Diretta streaming:DAZN