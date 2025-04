Tuffi, Matteo Santoro in finale dai tre metri nella tappa di Coppa del Mondo a Windsor

Giornata d’apertura a Windsor (Canada) della seconda tappa della Coppa del Mondo di tuffi. Messa in archivio la prima uscita stagionale a Guadalajara (Messico), il massimo circuito internazionale si è spostato in territorio nordamericano. Due eliminatorie che si sono tenute: la gara maschile dai tre metri e quella femminile dalla piattaforma.

Alterne fortune in casa Italia. Matteo Santoro, contrariamente a quanto era accaduto in Messico, ha centrato l’obiettivo e si è qualificato per la finale con l’undicesimo punteggio (386.10), togliendosi di precedere un campione come il britannico Jack Laugher (378.50).

Per il 18enne nostrano rotazioni solide, in cui a spiccare in termini di punteggio sono stati il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti (74.80) il triplo e mezzo avanti (68.20). Una sporcatura c’è stata, invece sul doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (54.00). Nell’atto conclusivo si spera che Matteo sappia “esaltarsi” e accrescere in termini di pulizia. Neanche a dirlo, Cina a dominare la scena: Wang Zongyuan è stato il migliore con 495.00 a precedere Zheng Jiuyuan (454.30) e Hu Yukang (437.30).

Niente da fare invece per Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli che sono rientrate nel novero delle qualificate alla finale dai 10 metri, visto il 16° (263.50) e 21° punteggio (228.85). Cinesi in evidenza con Quan Hongchan (404.15) davanti alla connazionale Chen Yuxi (376.45).