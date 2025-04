Tiro a segno: la Cina 1 trionfa nella carabina mista a Buenos Aires. Battuta l’India 1

Un match senza storia. La Cina 1 ha vinto la prova di carabina mista 10 metri valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, evento attualmente in fase di svolgimento in Argentina, precisamente in quel di Buenos Aires. Prova sontuosa quella della compagine asiatica, capace di mettere al tappeto il Team India 1 con personalità e precisione.

Nello specifico la premiata ditta composta da Zifei Wan-Buhan Song ha dettato il ritmo fin da subito, non lasciando scampo al binomio formato da Arya Borse-Rudrankksh Balasaheb Patil, svegliatisi troppo tardi e dunque costretti a cedere il passo per 17-9.

La medaglia di bronzo è invece andata all’Argentina 1 dei padroni di casa Fernanda Russo e Marcelo Julian Gutierrez, autori di un davvero avvincente incontro ai danni dell’India 2 di Narmada Nithin Raju ed Arjun Babuta, dove si sono imposti per 17-13.

Ricordiamo che in questo segmento non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.