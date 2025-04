Tiro a segno, Suruchi firma il secondo successo consecutivo nella pistola da 10 metri femminile

Il giorno delle conferme. Dopo Kai Hu in campo maschile, anche Inder Singh Suruchi ha difeso la sua leadership nella prova dedicata alla pistola 10 metri femminile, segmento valido per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in scena a Lima (Perù). L’indiana, trionfatrice pochi giorni fa a Buenos Aires, si è resa protagonista di una finale ad otto palpitante, in cui ha superato di un’incollatura la connazionale Bhaker.

Nello specifico la tiratrice ha tenuto un buon ritmo per tutta la durata della prova, fino ad ottenere un totale di 233.9, beffando la compagna di squadra che, malgrado un’ultima serie di grande precisione, si è dovuta accontentare del posto d’onore con 233.1.

Al terzo posto si è invece accomodata la cinese Qianxun Yao, la quale non è andata oltre 219.5, precedendo l’atleta dell’Uruguay Julieta Mautone Jimenez, quarta con 198.6, davanti alla cinese Yufei Meng (176.2), alla tiratrice di Hong Kong Ho Ching Shing (157.9), alla kazaka Irina Yunusmetova (137.2) ed alla portoghese Filipa Marracho (116.5). Ricordiamo che in questa tappa non è presente l’Italia.