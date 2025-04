Tiro a segno, Kai Hu trionfa ancora in Coppa del Mondo. L’asiatico dominante nella pistola 10 metri

Ingiocabile Kai Hu. Dopo Buenos Aires, l’asiatico ha vinto anche la prova di pistola maschile 10 metri in quel di Lima, città del Perù che sta ospitando in questi giorni la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, rendendosi artefice di una prestazione ancora una volta di altissimo profilo.

Prova sontuosa quella del tiratore cinese, capace di realizzare delle ultime quattro serie andando praticamente sempre sopra il 10, raggiungendo lo spaventoso totale di 246.4. Niente da fare per il brasiliano Felipe Almeida Wu, il quale si è dovuto accontentare solo del posto d’onore con 241.0.

Sul gradino più basso del podio si è invece posizionato l’indiano Saurabh Chaudharay, capace di raccogliere 219.1 precedendo il connazionale Varun Tomar, quarto con 198.1. Da segnalare poi il quinto posto dell’altro cinese, Yu Xie, con 177.6. Hanno completato poi la top 8 anche lo svizzero Jason Solari (158.6), il tedesco Christian Reitz (137.0) e l’austriaco Richard Zechmeister (11.6).

Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.