Superbike oggi in tv, GP Olanda 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming

Quest’oggi, sabato 12 aprile, al TT di Assen si disputeranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Olanda 2025, valido come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. L’iconico circuito olandese sarà teatro di un nuovo capitolo della sfida per il titolo iridato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, separati al momento da 29 punti in favore dell’azzurro.

L’emiliano della Ducati, mai peggio di secondo sin qui nelle sei manche andate in scena tra Phillip Island (tripletta) e Portimao (sempre 2° in scia a Toprak), è andato molto forte nelle prove libere del venerdì e sembra in grado di poter mettere in seria difficoltà il rivale turco della BMW non solamente in qualifica sul giro secco ma anche sulla lunga distanza in gara.

La Superpole e gara-1 della Superbike ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max (su TV8 in chiaro e su Sky Sport Uno sarà visibile solo la prima manche, qualifiche anche su Sky Sport MotoGP), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW (gara-1 anche su tv8.it). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP OLANDA SUPERBIKE 2025

Sabato 12 aprile

Ore 11.00 Superpole ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-1 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA GP OLANDA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max; Superpole anche su Sky Sport MotoGP, gara-1 anche su TV8 (in chiaro) e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW; su tv8.it solo gara-1.

Diretta Live testuale: OA Sport.