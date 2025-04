Superbike, GP Italia 2025: programma, orari, tv, streaming

Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda il Campionato Mondiale di superbike 2025. Si sbarcherà nei nostri confini, dato che il campionato dedicato alle moto derivate di serie sarà di scena in quel di Cremona, ormai entrata in calendario per la seconda stagione. Ci attende una tappa di capitale importanza per il Gran Premio d’Italia.

Arriviamo all’appuntamento di Cremona con una classifica generale che è andata a compattarsi parecchio. Nicolò Bulega, dopo il doppio ritiro di Assen, infatti, è sempre al primo posto ma con 136 punti, contro i 115 di Toprak Razgatlioglu, mentre è terzo Andrea Locatelli con 107. Quarta posizione per Alvaro Bautista con 86 mentre in quinta troviamo Danilo Petrucci con 81.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP d’Italia sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti salienti della tappa di Cremona. Su TV8 in chiaro (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre gare in diretta, mentre OA Sport, come consuetudine, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di superpole e tre gare.

PROGRAMMA GP ITALIA 2025

Venerdì 2 maggio

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 3 maggio

Ore 09.00-09.20 Prove libere 3

Ore 11.00-11.15 Superpole

Ore 14.00 Gara-1

Domenica 4 maggio

Ore 09.00-09.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2