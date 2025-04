Sport in tv oggi (martedì 1° aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 1° aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di curling con l’Italia protagonista nelle sfide contro la Scozia e il Canada. Vedremo se gli azzurri riusciranno a uscirne vincitori, per mettere fieno in cascina nella prosecuzione dell’avventura iridata. Tanto tennis e stagione sulla terra rossa che prende il via. Luca Nardi, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini i giocatori impegnati.

In serata poi la sfida della Champions League di volley femminile tra Alba Blaj e Novara, con le piemontesi che vogliono porre il loro sigillo in Romania e lasciare il segno. In primo piano anche il calcio con la sfida di Coppa Italia tra Empoli e Bologna.

Guarda la Champions League di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 1° aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 1° aprile

08.45 Nuoto, Criteria 2025: sessione mattutina – Diretta streaming sul su www.dailymotion.com/video/x9gfmua

10.00 Tennis, ATP Bucarest: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Fucsovics 2° match e inizio programma dalle 10.00)

13.00 Tennis, ATP Marrakech: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bellucci vs Kotov 2° match e inizio programma dalle 13.00 non godrà della copertura televisiva)

15.45 Nuoto, Criteria 2025: sessione pomeridiana – Diretta streaming sul su www.dailymotion.com/video/x9gfmua

17.00 Volley femminile, Champions League 2025: Alba Blaj vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley Tv e DAZN.

17.00 Tennis, WTA Bogotà: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Stefanini vs Arango 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Charleston: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

(Bronzetti vs Zhang 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

19.00 Tennis, ATP Houston: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.45 Calcio, Premier League: Arsenal vs Fulham – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Premier League: Wolverhampton vs West Ham – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Coppa di Germania: Arminia Bielefeld vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su Onefootball.

21.00 Calcio, Premier League: Nottingham Forest vs Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Coppa italia 2025: Empoli vs Bologna – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21.30 Calcio, Coppa del Re: Real Madrid vs Real Sociedad – Diretta tv su Telelombardia; in streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

22.00 Curling, Mondiali 2025: Italia vs Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel.

03.00 Curling, Mondiali 2025: Italia vs Canada – Diretta streaming su The Curling Channel.