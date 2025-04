Sport in tv oggi (giovedì 3 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 3 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con tre tornei ATP e due WTA, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con i Campionati Italiani di sci alpino ed i Mondiali di curling, e tanto altro ancora.

Saranno tre gli azzurri impegnati negli ottavi di finale del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis: per il torneo ATP 250 di Marrakech scenderanno in campo Mattia Bellucci contro il francese Pierre-Hugues Herbert, Luciano Darderi contro l’altro transalpino Hugo Gaston, e Lorenzo Sonego contro il ceco Vit Kopriva.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 3 aprile

09.00 Sci alpino, Campionati Italiani: gigante femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Campionati Italiani: superG maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Tennis, ATP 250 Bucarest: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (10.00-20.15 e 23.30-04.15), Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

11.00 Sci freestyle, Campionati Italiani: slopestyle maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.15 Ciclismo, Giro di Grecia: 2a tappa – 13.30 YouTube ΔΕΗ Tour of Hellas

13.00 Tennis, ATP 250 Marrakech: ottavi di finale (1° match alle 13.00 Bellucci-Herbert, 3° match dalle 13.00 Darderi-Gaston, 4° match dalle 13.00 Sonego-Kopriva) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (10.00-20.15 e 23.30-04.15), Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

14.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo: qualificazioni skeet femminile(50 piattelli) – Nessuna copertura tv / streaming

14.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo: qualificazioni pistola 10 metri maschile – Nessuna copertura tv / streaming

15.10 Tiro a segno, Coppa del Mondo: qualificazioni skeet maschile (50 piattelli) – Nessuna copertura tv / streaming

16.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale pistola 10 metri maschile – YouTube ISSF

17.00 Tennis, WTA 500 Charleston: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (10.00-20.15 e 23.30-04.15), Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Curling, Mondiali: Italia-Svizzera, Norvegia-Corea del Sud, Canada-Cina – The Curling Channel

17.00 Curling, Mondiali: Svezia-Scozia – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel

18.00 Tennis, WTA 250 Bogotà: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (10.00-20.15 e 23.30-04.15), Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Tennis, ATP 250 Houston: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (10.00-20.15 e 23.30-04.15), Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

19.00 Basket, Eurolega: Monaco-Panathinaikos – DAZN

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Partizan – DAZN

19.30 Pallanuoto, Euro Cup: Mladost-Radnicki – euroaquaticstv.com

20.15 Equitazione, Finali Coppa del Mondo: 1a competizione salto ostacoli – Rai Sport HD, Rai Play, YouTube FEI

20.30 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Bayern – DAZN

21.00 Basket, Eurolega: Real Madrid-Paris – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Premier League: Chelsea-Tottenham – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Pallanuoto, Euro Cup: Pro Recco-Sabadell – euroaquaticstv.com

22.00 Sedicesima giornata: Italia-Germania, Cechia-Austria, Cina-Giappone, USA-Scozia – The Curling Channel

22.30 Ciclismo, Tour El Salvador: 1a tappa – Nessuna copertura tv / streaming