Sci alpino, Ivica Kostelic ha rischiato la vita due volte in un mese? Lui nega il secondo incidente

C’è una vicenda di cui, in Italia, ci si sta occupando pochissimo. Viceversa, l’accaduto sta ricevendo grande risalto sui media dei Paesi prossimi ai nostri confini orientali (Austria, Slovenia e Croazia). Si parla di Ivica Kostelic, che avrebbe rischiato due volte la vita nel giro di un mese. Il condizionale è d’obbligo, poiché l’ex sciatore nega uno dei due incidenti. Andiamo però con ordine.

Di certo c’è che il 10 marzo, il quarantacinquenne croato si è trovato in una situazione drammatica durante un’uscita in kayak nel mare adriatico al confine tra Albania e Montenegro. Nel tardo pomeriggio, si è reso conto di aver perso contatto con la costa e di non essere più in grado di ritornare. È riuscito ad allertare i soccorsi, che si sono immediatamente attivati per recuperare lui e un paio di compagni d’avventura.

La peripezia ha avuto grandissimo risalto, poiché è dovuto intervenire l’esercito montenegrino, con tanto di elicottero e motovedetta. Difatti il salvataggio del vincitore della Sfera di cristallo 2010-2011 è stato spiegato nei dettagli dal ministero della difesa di Podgorica. Fin qui tutto lineare, ma la situazione del quattro volte argento olimpico si è ammantata di mistero settimana scorsa.

Tra fine marzo e inizio aprile, Kostelic era a Obertauner, in Austria. Domenica 30 marzo, un media locale (il sito 24ur.com) ha riportato come due escursionisti, un croato di 45 anni e un austriaco di 30, siano stati sorpresi da una valanga, venendone travolti per poi essere salvati dal soccorso alpino. La notizia ha avuto immediatamente risalto anche su canali di informazione globali.

D’altronde, tramite i social network, era risaputo come il campione del mondo di slalom 2003 fosse proprio nella zona di Obertauner e stesse effettuando escursioni in compagnia dell’amico Benjamin Pichler, freerider austriaco di… 30 anni! Fare “due più due” è stato un attimo, perché pur senza che 24ur.com avesse fatto nomi, l’identità dei due uomini poteva essere facilmente intuita.

Ebbene, Kostelic ha reagito con un post proprio sui social network, negando di essere in qualche modo coinvolto in questa vicenda. Tanto è bastato per scatenare svariati media austriaci di grido, che hanno invece ribadito come “il croato di 45 anni” fosse proprio il vincitore della Coppa del Mondo 2010-11, sottolineandone l’ingratitudine nei confronti dei soccorritori.

Insomma, a quanto pare Ivica avrebbe rischiato grosso due volte nell’arco di pochi giorni. Forse proprio per una questione di pudore sta negando il secondo incidente? Sempre che in questo sia stato effettivamente coinvolto, beninteso. Nel frattempo, gli organi d’informazione d’Austria non hanno dubbi e continuano a “picchiare”, smentendo la smentita del più grande sciatore slavo d’ogni tempo. Chissà se la verità verrà mai a galla, nel mentre si fronteggiano due versioni contrastanti.