Sci alpinismo, Italia in grande spolvero a Villars Sur Ollon: Murada e Mascherona sul podio nella Sprint!

Italia in evidenza nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Villars Sur Ollon, in Svizzera. Nella Sprint femminile, Giulia Murada e Katia Mascherona hanno fatto vedere le loro qualità e sono riuscite a concludere entrambe sul podio. Murada, nel caso specifico, ha terminato in seconda posizione immediatamente davanti a Mascherona. La vittoria è andata alla francese Emily Harrop.

Si era compreso da subito che la giornata fosse decisamente buona per la compagine tricolore, dal momento che Murada aveva firmato il miglior tempo nel turno di qualificazione. Posteriormente, la valtellinese si è imposta nelle batterie e in semifinale, con l’altra azzurra a seguirla nel suo incedere.

Nel turno decisivo, Harrop ha fatto valere la legge della più forte, concludendo la gara in 2’58″0, precedendo di 10″7 Murada e di 11″6 Mascherona. Ai piedi del podio ha concluso la spagnola Ana Alonso Rodriguez (+18″6), mentre in quinta posizione ha concluso la slovacca Marianna Jagercikova (+22″1). Non è andata oltre le batterie l’altra azzurra Ilaria Veronese. Giusto sottolineare che per Mascherona si tratta del primo podio personale nel massimo circuito internazionale, mentre per Murada è il primo dell’annata.

Parlando della finale maschile, ancora Francia a prevalere grazie a Thibault Anselmet, messosi alle spalle lo svizzero Jon Kistler e il belga Maximilien Drion Du Chapois. Niente da fare per i tre italiani al via, non in grado di rientrare nella top-30 del turno di qualificazione. Il riferimento è a Giovanni Rossi, Rocco Baldini e a Nicolò Canclini. Domani andrà in scena la staffetta mista.