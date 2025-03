Sci alpinismo, Eydallin e De Silvestro sul podio nell’individuale della Val Martello!

Si apre con un significativo doppio podio azzurro la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo, in corso di svolgimento sulle nevi della Val Martello. Quest’oggi si sono disputate le gare individuali, mentre sabato 22 marzo (dopo una giornata di riposo) il programma si chiuderà con la staffetta mista a coppie (specialità olimpica).

Alba De Silvestro ha ottenuto uno splendido terzo posto nella competizione femminile, conquistando il secondo podio personale dell’inverno nel circuito maggiore e replicando il risultato dello scorso weekend nella vertical di Schladming. La 29enne è stata preceduta solamente dalle fuoriclasse francesi Axelle Gachet Mollaret ed Emily Harrop, che si è presa la piazza d’onore praticamente in volata a oltre un minuto dalla connazionale.

Ottima prova di squadra per l’Italia nella prova maschile, con un redivivo Matteo Eydallin che ha agguantato la terza posizione finale (tornando sul podio dopo mesi difficili per la brutta caduta di un anno fa durante la Pierra Menta) davanti ai connazionali Davide Magnini, Michele Boscacci e Robert Antonioli, con Alex Oberbacher 8° e Matteo Sostizzo 15°. Vittoria in scioltezza per il dominatore svizzero Remi Bonnet davanti al francese William Bon Mardion.