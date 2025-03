Sci alpinismo, Italia lontana dal podio nella staffetta mista della Val Martello. Vince la Svizzera

Va in archivio con un risultato negativo per i colori azzurri la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo, andata in scena sulle nevi della Val Martello. L’Italia, dopo i terzi posti di Alba De Silvestro e Matteo Eydallin nelle individuali di due giorni fa, si deve accontentare infatti di un deludente nono posto nella staffetta mista (specialità olimpica).

Giulia Murada e Nicolò Canclini, non troppo lontani dalla zona podio a metà della finale A, sono calati alla distanza facendo fatica nelle rispettive seconde frazioni e sprofondando a 2’24” dai vincitori. Il successo è andato alla Svizzera di Caroline Ulrich e Thomas Bussard, che hanno trionfato con il tempo conclusivo di 36’19″1 approfittando della penalità di un minuto comminata dalla giuria alla Spagna.

I favoriti della vigilia Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll, primi al traguardo, sono stati retrocessi così in seconda posizione a 19″ dalla testa precedendo sul podio la Francia di Emily Harrop/Pablo Giner Dalmasso (3° posto a 43″). Quarta piazza a 54″ per l’Austria di Johanna Hiemer/Paul Verbnjak, mentre tutti gli altri hanno accusato distacchi pesantissimi. Da segnalare infine il secondo posto in finale B dell’altra coppia italiana formata da Katia Mascherona e Matteo Sostizzo.