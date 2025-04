Scheldeprijs 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. La Classica dei velocisti, scontro Merlier-Philipsen?

In mezzo a Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, c’è la Scheldeprijs. Si può definire la classica dei velocisti come dimostra l’albo d’oro ed un percorso che porta dritto al traguardo di Schoten. Mancherà Jonathan Milan, ma sarà battaglia tra i migliori sprinter del mondo.

LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.00

PERCORSO SCHELDEPRIJS 2025

Il percorso è simile a quello delle edizioni passate. La partenza sarà dai Paesi Bassi a Terneuzen e si segue un lungo tratto pianeggiante che porta all’ingresso in Belgio ad Hoek. Verranno attraversate anche le cittadine di Essen e Hoogstraten con l’unica incognita del vento che può scombinare i piani in gruppo. Superato ‘s-Gravenwezel e la zona di pavè a Sint Jobsesteenweg, ci si dirige verso Schoten dove comincia un circuito da 16,9 km con tre giri. Sarà da quel momento una lunga attesa verso lo sprint finale.

PROGRAMMA SCHELDEPRIJS 2025

Mercoledì 9 Aprile

Terneuzen-Schoten (202.8km)

Orario di partenza: 13.08

Orario di arrivo: 17.30 circa

SCHELDEPRIJS 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD (dalle 15.45)

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. (dalle 15.45)

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI SCHELDEPRIJS 2025

Sarà duello tra gli ultimi due vincitori, Tim Merlier (2024) e Jasper Philipsen (2023 e anche 2021). I due belgi sono sicuramente gli uomini più attesi in una gara che come detto vede i velocisti super favoriti. Fari puntati dunque sull’australiano Sam Welsford, che ha in Danny van Poppel un uomo-guida fondamentale, ma anche sul veterano norvegese Alexander Kristoff e sull’olandese Dylan Groenewegen. Possibili sorprese Milan Fretin e Gerben Thijssen. In casa Italia le principali speranze sono riposte su Matteo Moschetti ed Alberto Dainese.