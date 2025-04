Scacchi, Europei femminili: Zimina ok, prima sconfitta per Marina Brunello

C’è una sola giocatrice al comando degli Europei individuali femminili di scacchi in corso di svolgimento a Rodi, in Grecia. Si tratta dell’olandese Eline Roebers, che è l’unica a 4/4 dopo aver battuto anche la forte georgiana Nino Batsiashvili, numero 1 in entrata per quanto riguarda questa rassegna continentale. Alle sue spalle un nutrito gruppo di sette giocatrici a 3,5.

Perde per la prima volta Marina Brunello, e accade contro l’azera Govhar Beydullayeva, un fatto che la fa scivolare nel gruppo delle ventinovesime a 2,5/4. Va ricordato che la quota qualificazione alla World Cup è posta al decimo posto, che potrebbe però cambiare se alcune delle prime 8 degli Europei 2024 entrassero anche qui in top ten. Per quel che riguarda l’oggi, dopo l’apertura l’italiana si è trovata in una posizione decisamente scomoda nella quale, con il Bianco, ha finito per subire praticamente sempre ed abbandonare alla 36a mossa.

Vince invece Olga Zimina, e si porta a quota 3/4 dopo il successo sulla greca Maria Kosma, giunto in appena 22 mosse. Dopo aver aperto con la Catalana, Zimina riesce a uscire da tale apertura confondendo le idee alla sua avversaria, che dalla 15a mossa in poi perde il filo del discorso ed è costretta ad abbandonare perché perde in ogni caso del materiale (la Donna nello specifico).

Per quanto riguarda gli incontri di domani, a Zimina tocca una delle più forti in circolazione al di là dell’ELO, l’ucraina Anna Ushenina, con cui però ha vinto in due occasioni note: 25 anni fa, ai Mondiali Under 20 (quando ancora giocava per la Russia; lo fa da italiana dal 2004) e nel 2017 ai Mondiali rapid. In quota Brunello, invece, c’è la polacca Liwia Jarocka, parte del nutrito contingente del Paese presente al via.