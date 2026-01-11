Scacchi, Nino Batsiashvili vince gli Europei rapid femminili 2026. Zimina sopra metà classifica

Anche negli Europei rapid femminili di scacchi appena terminati a Montecarlo, e precisamente all’Hotel Novotel, c’è una conclusione che ha il sapore del brivido all’ultimo respiro. Decisiva, infatti, l’ultima partita, la sola in grado di cambiare il destino della rassegna continentale, quella tra la georgiana Nino Batsiashvili e la russa da tempo passata in quota Svizzera Alexandra Kosteniuk. Esperienza al potere, perché l’una da più di 15 anni naviga con successo il mondo scacchistico (e in Qatar, nel 2015, strappò finanche una patta a Magnus Carlsen), dall’altra l’ex campionessa mondiale (dal 2008 al 2010).

Ebbene, è qui che accade il colpo di mano. Con un punto di ritardo in classifica, per portare a casa il titolo continentale Batsiashvili, con il Bianco, deve vincere per forza di cose. Ed è quello che fa: prima riesce a piazzare una coppia di pedoni sulle colonne a e b di estrema potenza, tali da condizionare tutto il gioco di Kosteniuk. La giocatrice con il Nero, però, non si scompone e nel finale per un attimo pare aver risolto tutti i suoi problemi. Alla 38a, però, nel bloccare i pedoni dell’ala di Re con g4 non vede che c’è un unico, bellissimo sacrificio temporaneo di Torre sull’Alfiere in d5: se il Re cattura c’è scacco doppio di Cavallo, se non cattura è materiale perso. Non potendo evitare l’una o l’altra sventura, Kosteniuk abbandona.

Batsiashvili, così, vince con 9/11 davanti alla nativa di Perm, dando alla fortissima scuola georgiana un altro successo che ne conferma l’assoluta validità. E a completare tutto ci pensa il terzo posto di Sofio Gvetadze nel gruppo a 8/11: precede per spareggio tecnico l’estone Mai Narva, l’olandese Eline Roebers (già vincitrice nel blitz e miglior Under 20), la turca Ekaterina Atalik, la greca Anastasia Avramidou, la rumena Irina Bulmaga. A completare la top ten le due migliori a 7,5/11, vale a dire l’ungherese Zsoka Gaal (miglior Under 18) e la bulgara Antoaneta Stefanova.

Veniamo al capitolo italiane. Dopo una buona prima giornata, Olga Zimina parte perdendo con Gvetadze (in pratica ne segna l’inizio del recupero) e poi ancora con la francese Seraphina Bosc, per poi pattare con l’altra transalpina Sarah Djidjeli e cedere alla svedese Anna Cramling, figura molto nota anche nella diffusione a livello mondiale degli scacchi. Chiude con due vittorie sulla lituana Meta Mikulinaite e sulla francese Sofia Bellahcene, assestandosi così al 55° posto conclusivo su 143 partecipanti con 6/11.

Chiude con 5/11 Veronika Goi, ex campionessa italiana e attuale vicepresidente della FSI, mentre sua figlia Eleonora Solomon (che, peraltro, nel contesto è ottava Under 14) termina a quota 3/11. Per loro rispettivamente il 93° e il 132° posto.