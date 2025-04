Scacchi, Europei femminili: Brunello e Zimina pattano nel terzo turno

A Rodi anche la terza giornata delle undici previste per gli Europei femminili di scacchi ha visto la propria conclusione. Il numero di leader si è notevolmente ridotto ed è ora ristretto a tre giocatrici, le uniche a 3/3: l’estone Mai Narva, l’olandese Eline Roebers e la georgiana Anastasia Kirtadze.

Ieri ci eravamo lasciati con Marina Brunello assegnata alla prima scacchiera per giocare con la georgiana Bella Khotenashvili, numero 9 per ELO tra le iscritte. La partita si è conclusa con una rapida (e sostanzialmente indolore) patta, che lascia le due giocatrici a quota 2,5, in un gruppo vicino alle 20 unità e nel quale è rientrata anche la numero 1 del torneo, anche lei georgiana, Nino Batsiashvili.

Per quanto riguarda Olga Zimina, anche nel suo caso giunge la patta con l’austriaca Elisabeth Hapala. E, del resto, non ci sono nemmeno troppe occasioni per prevalere dall’una o dall’altra parte: al massimo un piccolo vantaggio di Zimina con il Bianco dopo l’apertura. Non vista questa piccola possibilità, però, non è rimasto che andare sui binari di un’equa divisione del punto. Per lei 2/3.

Marina Brunello, che si trova invece a 2,5/3, al quarto turno se la vedrà con l’azera Govhar Beydullayeva, nata in Arabia Saudita, ma che ha sempre rappresentato l’Azerbaigian e campionessa mondiale Under 18 nel 2021 e Under 20 nel 2022. Quanto a Zimina, il sorteggio la oppone a una padrona di casa, la greca classe 2007 Maria Kosma, che però sta facendo molto meglio di quanto dica il suo ELO di 1826 in ingresso nel torneo.