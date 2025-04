Scacchi: Europei femminili, patte per Brunello e Zimina, in testa cambia tutto

Giornata abbastanza scoppiettante agli europei femminili di scacchi che si stanno svolgendo a Rodi, in Grecia. Il torneo continentale non ha più giocatrici a punteggio pieno, e per effetto dei numerosi risultati decisivi nelle parti alte della classifica il quartetto di leader è ora così composto: due georgiane, Bella Khotenashvili e (a sorpresa) Anastasia Kirtadze, l’estone Mai Narva e la polacca Aleksandra Maltsevskaya, tutte a 4,5/5. Nel gruppo delle quinte da segnalare la rimonta della serba Teodora Injac, che dopo aver perso all’esordio ha infilato un 4/4.

Capitolo italiane: patta veloce per Olga Zimina con l’ucraina Anna Ushenina: 18 mosse nelle quali nessuna delle due ha la minima intenzione di creare problemi all’altra, il che porta a dividersi equamente il punto . Considerata la forza di Ushenina, per Zimina è anche un risultato di un certo prestigio da portare a casa in attesa del prosieguo del torneo. 3,5/5 in questo caso.

Quanto a Marina Brunello, invece, faccenda più complicata con la polacca Liwia Jarocka, con cui pure si divide equamente il punto. Con il Nero, la numero 1 d’Italia si trova un paio di volte in situazione un pochino rischiosa, anche se questo la sua avversaria non lo vede. Ed è pur vero che è proprio Jarocka, in più occasioni tra la 30a e la 38a mossa, a dover difendere con grande decisione prima di riuscire a schivare tutti i propri problemi: mezzo punto acquisito.

Nella sesta giornata, che vedremo domani, a sfidare Olga Zimina sarà la spagnola Sabrina Vega Gutierrez, la migliore per ELO delle iberiche presentatesi al via, mantre a Marina Brunello tocca la georgiana Kesaria Mgeladze, con cui c’è una differenza di ELO di 130. Si tratterà dell’ultima giornata prima del giorno di riposo, che cadrà dunque di domenica (la qual cosa assicura una conclusione dell’evento, dopo 11 turni, al venerdì).