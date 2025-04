Romania-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano femminile: orario, programma, streaming

L’Italia femminile va alla caccia del tutto per tutto in un return match dei Playoff di Qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano pressoché impossibile.

Dopo aver perso 21-30 in casa, a Chieti, le ragazze del DT Alfredo Rodriguez non hanno altre chance: lottare contro la Romania, in quel di Bistrița per provare a ribaltare le sorti di un duello che sembra segnato.

Sarà fondamentale cercare di partire subito forte, magari creando un parziale che possa mettere le est europee in soggezione, in una gara da provare a ravvivare in tutti i modi per provare a perseguire un traguardo storico.

Romania-Italia, valida per il ritorno dei Playoff di Qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano, si giocherà alla TeraPlast Arena di Bistrița, domenica 13 aprile alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI FEMMINILI 2025 OGGI

Domenica 13 aprile

Ore 18.00 Romania-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

