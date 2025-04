Italia-Romania oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano femminile: orario, programma, streaming

Il primo “Giorno della verità” è arrivato per l’Italia Femminile della pallamano, che in quel di Chieti attende la Romania per la gara d’andata dei decisivi Playoff di qualificazione ai Mondiali 2025.

Le azzurre cercano l’impresa contro la rappresentativa dell’Est Europa provando a ripetere le gesta di qualche mese fa dei colleghi uomini, poi capaci di disputare un torneo iridato di altissimo livello.

Fondamentale in questa partita per le ragazze del DT Alfredo Rodriguez, che ha legittimamente caricato l’ambiente nelle giornate precedenti alla gara, provare ad imporsi fra le mura amiche per poi giocarsi il tutto per tutto a Bistrița, domenica 13 aprile.

Italia-Romania, valida per l’andata dei Playoff di Qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano, si giocherà a Chieti, mercoledì 9 aprile alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV.

