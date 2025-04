Roland Garros 2025, novità in vista per lo Slam a Parigi: cambia il programma e celebrazione per Nadal

La stagione sulla terra rossa sta entrando sempre più nel vivo e l’obiettivo finale per tennisti e tenniste sarà il Roland Garros, che andrà in scena dal 25 maggio all’8 giugno. Un Major che si presenta tra tante incognite, con lo spagnolo Carlos Alcaraz che vorrà replicare quanto fatto l’anno scorso e Jannik Sinner che vorrà dimostrare la propria competitività sul mattone tritato, in un’annata condizionata dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”.

Ci sono delle novità per il Major francese. L’organizzazione, infatti, ha comunicato un cambiamento di programma importante rispetto alla successione di incontri. La seconda semifinale del tabellone di singolare maschile, prevista venerdì 6 giugno sul Centrale, andrà in scena non prima delle 19.00. Per cui sarà una partita in sessione serale.

Si tratta di un mutamento di spartito importante dal momento che le condizioni di gioco potrebbero essere molto diverse rispetto alla prima semifinale, specie se ci dovesse essere molta umidità. Inoltre, è stato rivelato l’omaggio a Rafa Nadal per il suo straordinario percorso nello Slam. Il 25 maggio ci sarà una celebrazione dedicata all’ex tennista spagnolo al termine dei tre incontri sul Centrale.

Vi sarà anche un tributo al padrone di casa, Richard Gasquet, che in occasione del Roland Garros disputerà il suo ultimo torneo in carriera.