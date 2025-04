Remco Evenepoel torna in gara: “Fossi un tennista la mia carriera sarebbe finita. Quanti cerotti alla spalla…”

Remco Evenepoel si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo il brutto incidente di dicembre: oggi correrà la Freccia del Brabante, evento che apre la campagna delle Ardenne precedendo la Amstel Gold Race, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi. Il fuoriclasse belga rientra in gruppo dopo cinque mesi durissimi di riabilitazione in seguito alla frattura di una mano, di una scapola e di alcune costole.

Il fuoriclasse della Soudal Quick-Step ha parlato ai canali di CyclingNews alla vigilia dell’appuntamento odierno: “Mano, costole, scapola e polmoni sono al 100%. Rimane il problema a un nervo della spalla, che è emerso nei giorni successivi all’infortunio e che non è ancora risolto del tutto. C’è una parte della muscolatura della mia spalla che in questo momento non lavora proprio, in realtà“.

Il Campione Olimpico di Parigi 2024 nella prova in linea e a cronometro ha poi proseguito: “Fortunatamente, quel muscolo non è molto importante per un ciclista. Fossi stato un giocatore di tennis o di pallacanestro, la mia carriera sarebbe finita. Dobbiamo usare un sacco di cerotti per tenere stabile la spalla durante la gara, soprattutto se ci sono tratti in pavé“.

Remco Evenepoel si è soffermato su un altro dettaglio: “A un certo punto ho iniziato a dubitare che la spalla potesse tornare a funzionare bene di nuovo. È stato un momento difficile e penso che a volte sia giusto condividere questi aspetti e non mascherarli. Ora, comunque, sono felice di poter gareggiare di nuovo. Penso di essere pronto per le corse, ma di sicuro non sono nella mia forma migliore. Userò le prossime gare per fare passi avanti in vista degli obiettivi futuri, in particolare il Tour e il Mondiale“.