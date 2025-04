Ranking UCI (29 aprile): l’Italia dimezza il distacco dallo Spagna! Balzo superbo di Ciccone, Ganna, miglior azzurro

L’Italia ha sensibilmente rafforzato la propria posizione nel ranking UCI, la classifica che viene stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese si conferma al quarto posto, ma ha più che dimezzato i punti che la separano dalla Spagna: ora 924 lunghezze dividono la nostra Nazione dal terzo gradino del podio occupato dagli iberici. Il merito di questo grande scatto in avanti, che allo stesso tempo ha permesso di distanziare Danimarca e Australia, è dovuto alla prestazione offerta alla Liegi: i piazzamenti di Giulio Ciccone (secondo), Simone Velasco (quarto) e Andrea Bagioli (sesto) hanno portato enorme beneficio.

Giulio Ciccone si è reso protagonista di un maestoso balzo in avanti grazie al podio conquistato alla Doyenne: 21 posizioni guadagnate e 17mo posto, terzo italiano in graduatoria alle spalle di Filippo Ganna (14mo) e Jonathan Milan (15mo), che non hanno gareggiato durante l’ultima settimana e che sono riusciti a difendere il piazzamento del precedente aggiornamento. Perentori anche i miglioramenti di Simone Velasco (59 posizioni guadagnate, 67mo) e Andrea Bagioli (79 piazze scalate, 106mo), mentre Antonio Tiberi è scivolato indietro di dieci gradini ed è 38mo.

Tadej Pogacar ha ulteriormente allungato in testa alla classifica generale dopo il suo trionfo alla Decana: ora il fuoriclasse sloveno svetta con addirittura 13.650 punti e può fare affidamento sull’enorme vantaggio di 7.996 lunghezze nei confronti del belga Remco Evenepoel. Al terzo posto è salito lo sloveno Primoz Roglic che, al pari del belga Wout van Aert, ha operato il sorpasso ai danni dell’olandese Mathieu van der Poel (ora scivolato in quinta piazza). Situazione immutata nel resto della top-10 con l’australiano Ben O’Connor a precedere l’eritreo Biniam Girmay, il danese Mads Pedersen, lo spagnolo Enric Mas e lo svizzero Marc Hirschi.

RANKING UCI AL 29 APRILE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 13.650

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.654

3. Primoz Roglic (Slovenia) 3.855

4. Wout van Aert (Belgio) 3.773

5. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.703

6. Ben Alexander O’Connor (Australia) 3.400,81

7. Biniam Girmay (Eritrea) 3.370

8. Mads Pedersen (Danimarca) 3.365,57

9. Enric Mas (Spagna) 3.295

10. Marc Hirschi (Svizzera) 3.157

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Filippo Ganna 2.887,67

15. Jonathan Milan 2.782,86

17. Giulio Ciccone 2.404

38. Antonio Tiberi 1.688

57. Diego Ulissi 1.290

67. Simone Velasco 1.184

77. Christian Scaroni 1.051

91. Matteo Trentin 919

94. Lorenzo Fortunato 905

106. Andrea Bagioli 829

109. Edoardo Zambanini 819

122. Giulio Pellizzari 743

134. Vincenzo Albanese 712,5

136. Filippo Zana 708,14

138. Alberto Bettiol 704

147. Matteo Moschetti 683

171. Edoardo Affini 586,57

176. Davide Piganzoli 581

185. Filippo Baroncini 544,43

187. Davide Ballerini 540

190. Giovanni Aleotti 522,71

191. Andrea Vendrame 518

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.612,72

2. Slovenia 18.833,14

3. Spagna 15.227,43

4. Italia 13.270,53

5. Danimarca 12.493,62

6. Australia 11.232,19

7. Paesi Bassi 11.203,29

8. Francia 11.163,86

9. Gran Bretagna 10.291,86

10. USA 9.359,49