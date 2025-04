Quando torna Matteo Berrettini: il calendario dei prossimi tornei prima di Roma

Matteo Berrettini ha firmato una grande impresa al Masters 1000 di Montecarlo sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev (numero 2 del mondo), ma agli ottavi di finale ha perso il derby contro Lorenzo Musetti, accusando anche un dolore al piede su cui però il finalista di Wimbledon 2021 ha tranquillizzato in conferenza stampa. Il tennista italiano ha offerto sprazzi di ottimo gioco sulla terra rossa del Principato, dopo aver tenuto testa allo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, e può guardare con convinzione ai prossimi appuntamenti internazionali.

Il numero 32 del mondo (potrebbe subire il sorpasso da parte dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in caso di semifinale a Montecarlo) tornerà subito in campo, prendendo parte al torneo ATP 500 di Monaco che si giocherà dal 14 al 20 aprile. Matteo Berrettini sarà impegnato in Germania, naturalmente sempre sul mattone tritato, con il chiaro obiettivo di farsi strada e raccogliere punti importanti per il ranking ATP. In terra teutonica saranno presenti big di grande calibro come Zverev, Fritz e Ben Shelton.

Il romano, che sta cercando di meritarsi lo status di testa di serie al Roland Garros (riservato ai primi 32 della graduatoria internazionale), è atteso di una programmazione molto intensa perché dopo l’avventura in Baviera giocherà il Masters 1000 di Madrid, in calendario dal 23 aprile al 4 maggio.

L’avventura in Spagna farà da antipasto agli attesissimi Internazionali d’Italia: il Masters 1000 di Roma, che scatterà il prossimo 7 maggio al Foro Italico, è l’evento di casa per Matteo Berrettini, il quale proverà a conquistare un risultato di lusso di fronte al proprio pubblico per poi lanciarsi verso il secondo Slam della stagione.

CALENDARIO MATTEO BERRETTINI

14-20 aprile ATP 500 Monaco

23 aprile-4 maggio Masters 1000 di Madrid

7-18 maggio Masters 1000 di Roma