Quali partite, gare ed eventi non si disputeranno sabato 26 aprile? I rinvii per il funerale di Papa Francesco

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, quando verranno celebrati i funerali di Papa Francesco. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite, le gare e gli eventi di primaria caratura agonistica che non si disputeranno in quella giornata e che dovranno essere rinviati.

EVENTI RINVIATI PER FUNERALE PAPA FRANCESCO

CALCIO MASCHILE

Non si giocheranno tre partite di Serie A: Como-Genoa alle ore 15.00, Inter-Roma alle ore 18.00, Lazio-Parma alle ore 20.45.

Non si giocheranno due partite di Serie B: Sudtirol-Juve Stabia alle ore 15.00, Catanzaro-Palermo alle ore 17.15.

Non si giocheranno otto partite di Serie C (girone C): Audace Cerignola-Latina, Avellino-Altamura, Picerno-Foggia, Cavese-Sorrento, Messina-Juventus Next Gen, Trapani-Casertana, Potenza-Catania, Giugliano-Benevento, tutte in programma alle ore 16.30.

CALCIO FEMMINILE

Non si giocherà una partita di Serie A: Como-Lazio alle ore 12.30.

BASKET MASCHILE

Non si giocheranno tre partite di Serie A: Trento-Sassari alle ore 20.00, Napoli-Trapani e Cremona-Trieste alle ore 20.30.

RUGBY MASCHILE

Non si giocheranno due partite della Serie A: Rugby Lyons-Lazio alle ore 14.0, Emilia-Viadana alle ore 18.30.

Alle ore 20.35 è prevista Zebre-Edimburgo, incontro valido per la United Rugby Championship. L’evento è di caratura internazionale, dunque è da valutare un eventuale posticipo.

RUGBY FEMMINILE

Il programma prevede la disputa dell’ultima giornata del Sei Nazioni, con Italia-Galles alle ore 13.15. L’evento è di caratura internazionale, dunque è da valutare un eventuale posticipo.

PALLANUOTO MASCHILE

Non si giocherà la gara-1 della semifinale scudetto tra Brescia e Trieste alle ore 15.15.

Non si giocheranno le semifinali dei playout di Serie A1: Florentia-Olympic Roma e Telimar Catania, entrambe alle ore 18.00.

Non si giocheranno le gare-1 delle semifinali dei playoff per il quinto posto: De Akker-Ortigia e Posillipo-Roma, entrambe alle ore 18.00.

CALCIO A 5 MASCHILE

Non si giocheranno due partite di Serie A: Petrarca-Active Network, Pomezia-Treviso.