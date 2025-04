Pattinaggio artistico: a Pechino verranno assegnati altri 16 posti per le Olimpiadi. Anche l’Italia in lizza

La stagione 2024-2025 di pattinaggio artistico non è ancora terminata. Come sappiamo infatti l’annata sportiva si chiuderà la prossima settimana in quel di Tokyo, complice il World Team Trophy, competizione biennale a squadre che coinvolgerà i sei Paesi migliori del ranking, con la Nazionale azzurra in campo come terza forza. Tuttavia le attenzioni di tanti addetti ai lavori sono già rivolte al prossimo autunno, complice l’ultima gara di qualificazione olimpica, in scena a Pechino dal 17 al 21 settembre, che metterà in palio i restanti spot per i Giochi di Milano Cortina 2026.

Si tratta di una vera e propria “seconda chance” per quegli atleti che non sono riusciti a staccare il pass nella rassegna iridata di Boston, andata in archivio ormai due anni fa. In occasione dei Mondiali sono stati assegnati complessivamente 83 posti. Nella competizione asiatica ci sarà quindi la possibilità di aumentare il bottino, ma con una condizione diverse di specialità in specialità.

Ricordiamo che nella Capitale della Cina parteciperanno anche gli atleti facente parte della Russia e della Bielorussia, in gara sotto bandiera neutrale (AIN). Per loro sarà disponibile soltanto uno spot per specialità. L’Italia potrà invece concorrere per la danza sul ghiaccio per aggiudicarsi uno dei quattro posti addizionali messi a disposizione, sfidando Spagna e Georgia.

Per la categoria individuale maschile e femminile, saranno invece messi a disposizione cinque posti, tre invece i biglietti da staccare ancora nelle coppie d’artistico. Di seguito tutti i dettagli.

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DISTRIBUZIONE DEI POSTI DI QUALIFICA

Uomini

Tre posti quota: USA, Giappone

USA, Giappone Due posti di quota : Francia, Italia, Lettonia

: Francia, Italia, Lettonia Un posto quota: Kazakistan, Repubblica di Corea, Georgia, Svizzera, Canada, Azerbaigian, Slovacchia, Svezia, Repubblica Popolare Cinese, Estonia, Spagna e Polonia

Kazakistan, Repubblica di Corea, Georgia, Svizzera, Canada, Azerbaigian, Slovacchia, Svezia, Repubblica Popolare Cinese, Estonia, Spagna e Polonia Possono ottenere un posto aggiuntivo a Pechino : Francia, Georgia, Kazakistan, Repubblica di Corea.

Donne

Tre posti di quota : USA, Giappone

: USA, Giappone Due posti di quota: Repubblica di Corea, Svizzera

Repubblica di Corea, Svizzera Un posto quota: Belgio, Estonia, Canada, Italia, Kazakistan, Francia, Israele, Austria, Finlandia, Romania, Polonia, Bulgaria, Gran Bretagna e Lituania

Belgio, Estonia, Canada, Italia, Kazakistan, Francia, Israele, Austria, Finlandia, Romania, Polonia, Bulgaria, Gran Bretagna e Lituania Possono ottenere un posto aggiuntivo a Pechino : Belgio ed Estonia.

Coppie d’artistico

Due posti di quota: Germania, Italia, Canada, USA

Germania, Italia, Canada, USA Un posto quotato: Giappone, Georgia, Ungheria, Australia, Uzbekistan, Gran Bretagna, Polonia e Paesi Bassi

Giappone, Georgia, Ungheria, Australia, Uzbekistan, Gran Bretagna, Polonia e Paesi Bassi Idoneo per un posto aggiuntivo a Pechino : Giappone, Georgia, Stati Uniti, Ungheria, Australia e Uzbekistan.

Danza sul ghiaccio

Tre posti quota: USA, Canada

USA, Canada Due posti di quota: Gran Bretagna, Francia, Finlandia e Repubblica Ceca

Gran Bretagna, Francia, Finlandia e Repubblica Ceca Un posto quotato: Italia, Spagna, Georgia, Germania e Repubblica di Corea

Italia, Spagna, Georgia, Germania e Repubblica di Corea Idoneo per un posto aggiuntivo a Pechino : Italia, Spagna e Georgia.

POSTI RIMANENTI DA CONQUISTARE ALLA QUALIFICAZIONE DI PECHINO