Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 14 aprile, programma, streaming, campioni in gara

Oggi, lunedì 14 aprile, seconda giornata di gare dell’edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I campionati italiani proseguono nel loro sviluppo e la sua duplice valenza sarà il focus, ovvero conquistare i titoli nazionali e staccare il biglietto per i Mondiali di Singapore di quest’estate.

Il day-2 sarà il giorno dell’esordio di Nicolò Martinenghi. Il campione olimpico dei 100 rana gareggerà nella sua specialità in cui ha vinto tutto e sarà interessante comprendere il suo stato di forma. Da gennaio, Tete ha dato inizio al suo nuovo sodalizio tecnico con Matteo Giunta a Verona e scopriremo quali saranno gli effetti di questo lavoro su un atleta che dovrà cercare nuovi stimoli.

Da osservare con attenzione anche i 50 dorso donne dove Sara Curtis, straripante ieri nel corso della staffetta 4×100 sl vorrà iniziare a porre il proprio marchio anche a livello individuale nel corso di questa competizione nazionale.

La copertura televisiva della seconda giornata di gare a Riccione sarà garantita da RaiSport HD in diretta televisiva, ma solo delle finali. In streaming sarà attivo per la sessione pomeridiana RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2025 OGGI IN TV

LUNEDÌ 14 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Batterie 6 50m dorso donne

10.10 Batterie 6 50m farfalla uomini

10.20 Batterie 6 100m farfalla donne

10.33 Batterie 6 100m dorso uomini

10.47 Batterie 7 200m rana donne

11.14 Batterie 5 100m rana uomini

11.25 Batterie 5 200m stile libero donne

LUNEDÌ 14 APRILE– POMERIGGIO 17.30 / 20.00

Ore 17.30 – Finale Juniores 50m dorso donne

Ore 17.33 – Finale Juniores 50m farfalla uomini

Ore 17.36 – Finale Juniores 100m farfalla donne

Ore 17.40 – Finale Juniores 100m dorso uomini

Ore 17.44 – Finale Juniores 200m rana donne

Ore 17.49 – Finale Juniores 100m rana uomini

Ore 17.53 – Finale Juniores 200m stile libero donne

Ore 18.00 – Finale B/A 50m dorso donne

Ore 18.08 – Finale B/A 50m farfalla uomini

Ore 18.16 – Finale B/A 100m farfalla donne

Ore 18.28 – PREMIAZIONE 50m Dorso Donne

Ore 18.31 – PREMIAZIONE 50m Farfalla Uomini

Ore 18.34 – Finale B/A 100m dorso uomini

Ore 18.43 – Finale B/A 200m rana donne

Ore 18.55 – PREMIAZIONE 100m Farfalla Donne

Ore 18.59 – PREMIAZIONE 100m Dorso Uomini

Ore 19.03 – Finale B/A 100m rana uomini

Ore 19.11 – Finale B/A 200m stile libero donne

Ore 19.23 – PREMIAZIONE 200m Rana Donne

Ore 19.26 – PREMIAZIONE 100m Rana Uomini

Ore 19.29 – Serie 2 4x200m stile libero uomini

Ore 19.53 – PREMIAZIONE 200m Stile Libero Donne

Ore 19.56 – PREMIAZIONE 4x200m Stile Libero Uomini

AZZURRI DI RILIEVO IN GARA

10.00 Batterie 6 50m dorso donne – Sara Curtis, Silvia Scalia

10.10 Batterie 6 50m farfalla uomini – Michele Busa

10.20 Batterie 6 100m farfalla donne – Costanza Cocconcelli

10.33 Batterie 6 100m dorso uomini – Christian Bacico, Lorenzo Mora

10.47 Batterie 7 200m rana donne – Francesca Fangio, Lisa Angiolini

11.14 Batterie 5 100m rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

11.25 Batterie 5 200m stile libero donne – Sofia Morini, Simona Quadarella

